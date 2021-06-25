Белоруска получила престижную поэтическую премию Канады

Обложка cборника; Вальжына Морт. Фото: facebook.com/griffinpoetryprize









Премия вручается за сборники поэзии на английском языке, изданные в предыдущем году, в двух категориях – национальной и международной. В шорт-лист включаются трое человек в первой категории и четверо во второй. Затем жюри выбирает по одному победителю в каждой категории.





Попавшие в шорт-лист получают по 10 тысяч канадских долларов. Победители в категориях – по 65 тысяч канадских долларов.





Вальжына Морт стала первой в международной категории со своим сборником «Музыка для мертвых и воскресших». Каниша Лубрин отпраздновала победу в национальной категории со сборником «Дисграф*ст».







