Повод сойти с ума: Андрей Кураев задал неудобные вопросы о вакцинации





За оценкой морального состояния российского общества ForPost обратился к протодиакону, религиозному и общественному деятелю, богослову Андрею Кураеву.





«Я думаю, что если даже в медицинских вопросах люди не доверяют государственной пропаганде, это дело государственной пропаганды. И основания для сомнений действительно есть.





Телеэксперты постоянно меняют свои заявления. Оказалось, что прививку надо ставить раз в полгода (об этом, в частности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова — прим.). Извините, прививка от кори и оспы делается раз в жизни. Почему от коронавируса надо раз в полгода повторять?





В конце концов, почему патриарх, который вроде бы сделал прививку, до сих пор прячется от людей? Теперь же вроде можно смело идти и общаться с людьми, но нет. В общем, вопросы есть (патриарх действительно привился от COVID ещё в марте, однако ForPost не удалось оперативно подтвердить то, что патриарх не избегает людей из-за страха заразиться, — прим.)».





Говоря о высоком напряжении в обществе, Кураев отметил, что это естественно и не нужно требовать от людей вести себя иначе:





«Это достойный повод, чтобы сойти с ума. Одни люди борются за свою бытовую, элементарную свободу — право выйти из дома, право на общение. А другие люди борются за свою жизнь, как они считают. За что ещё бороться-то? За футбол, что ли? И поскольку повод ценный, градус дискуссии тоже повышен».