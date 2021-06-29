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Повод сойти с ума: Андрей Кураев задал неудобные вопросы о вакцинации

Принуждение к обязательной вакцинации разделило российское общество на два лагеря. Жёсткие действия властей и работодателей вызвали ответную реакцию: множество критики и готовность многих увольняться или защищать свои права. Хотя вирусологи говорят о том, что прививка реально защищает нас от смертельной угрозы.


За оценкой морального состояния российского общества ForPost обратился к протодиакону, религиозному и общественному деятелю, богослову Андрею Кураеву.

«Я думаю, что если даже в медицинских вопросах люди не доверяют государственной пропаганде, это дело государственной пропаганды. И основания для сомнений действительно есть.

Телеэксперты постоянно меняют свои заявления. Оказалось, что прививку надо ставить раз в полгода (об этом, в частности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова — прим.). Извините, прививка от кори и оспы делается раз в жизни. Почему от коронавируса надо раз в полгода повторять?

В конце концов, почему патриарх, который вроде бы сделал прививку, до сих пор прячется от людей? Теперь же вроде можно смело идти и общаться с людьми, но нет. В общем, вопросы есть (патриарх действительно привился от COVID ещё в марте, однако ForPost не удалось оперативно подтвердить то, что патриарх не избегает людей из-за страха заразиться, — прим.)».

Говоря о высоком напряжении в обществе, Кураев отметил, что это естественно и не нужно требовать от людей вести себя иначе:

«Это достойный повод, чтобы сойти с ума. Одни люди борются за свою бытовую, элементарную свободу — право выйти из дома, право на общение. А другие люди борются за свою жизнь, как они считают. За что ещё бороться-то? За футбол, что ли? И поскольку повод ценный, градус дискуссии тоже повышен».
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