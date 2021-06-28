Фото: Вячеслав Кравчук





Сотрудники научного отдела Национального парка «Беловежская пуща» во время поиска в лесу материала для научных исследований обнаружили посреди лесного выдела сердце, пишет БГ.





Лишайник в форме символа любви образовался на осине лет 40-50. Вид лишайника, образующего сердечко, на месте определить было сложно – их в Беловежской пуще зарегистрировано более 200 видов.













Кстати, в прошлом году примерно в это же время в Беловежской пуще на дубе черешчатом, который упал лет двадцать назад и разлагался под кронами нового леса, нашли плачущее сердце.





Плачущее сердце на мертвом дереве. https://npbp.by/



