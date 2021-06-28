Могилевская журналистка tut.by Анжелика Зайцева эмигрировала в США





«Наконец, можно выдохнуть и сказать: я в безопасности и за надежной спиной. Спасибо всем, кто помогал, поддерживал, переживал. Путь был долгий, непростой, нервный, местами страшный. Причины этого путешествия известны. Кому нет, просто примите как данность: теперь я живу в Америке. Первые шаги сделаны, первые мили за рулем пройдены, первые впечатления переварены. Погнали!», — рассказала Зайцева, пишет МогилевОнлайн.





18 мая в офисах TUT.BY и в квартирах некоторых его редакторов прошли обыски. Некоторых из редакторов задержали. Позже КГК сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). Доступ к порталу заблокирован, на сайт невозможно попасть ни с помощью VPN, ни через «зеркала».





24 июня в суде Центрального района Минска начался процесс о признании экстремистскими материалов портала и соцсетей TUT.ВY. По данным редакции портала, суд приостановлен на неопределенный срок.