+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Находившийся под домашним арестом брестчанин не явился в суд и объявлен в розыск

В суде Московского района Бреста 28 июня должен был начаться процесс над местным оппозиционером Андреем Шарендо, однако он не явился на судебное заседание.


Судья Вера Филоник удалилась в совещательную комнату, чтобы принять меру пресечения для Андрея Шарендопишет 1reg.by, который до этого был под домашним арестом. В итоге не явившегося на собственный суд брестского активиста объявили в розыск.

Андрей Шарендо обвиняется в «оскорблении президента Беларуси» и в призывах к действиям, направленным «на причинение вреда национальной безопасности». 31 мая активиста задержали и допросили, после чего поместили под домашний арест.

Его жену – Полину Шарендо-Панасюк – недавно приговорили к двум годам колонии, признав виновной в применении насилия в отношении милиционеров и в оскорблении Александра Лукашенко. У Андрея и Полины двое несовершеннолетних детей.
Источник: Алесь Верасень
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]