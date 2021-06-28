Витебчанина будут судить за оскорбление Лукашенко сразу по трем статьям УК
50-летнего жителя Витебска обвиняют в оскорблении Лукашенко, председателя Центризбиркома, судей, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов, дело уже передали в суд.
Юстиция, правосудие, Фемида, весы, темнота, мрак. Фото pixabay.com
Согласно версии следствия, витеблянин в период c 1 февраля по 17 марта этого года со смартфона разместил оскорбительные комментарии к публикациям в отношении упомянутых лиц в социальной сети «Одноклассники», пишет ННВ.
В результате действия мужчины квалифицировали сразу по трем статьям — части 1 статьи 368, статье 369 и статье 391 Уголовного кодекса. Лишение свободы предусматривает лишь статья 368, согласно санкциям первой ее части, витеблянину грозит до двух лет.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.
Источник: Ігар Арцюх
19:59 28/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение