Традиционный фестиваль в Будславе пройдет по расписанию. Костел объявил даты мероприятия
Будславский фест пройдет 2-3 июля, как и планировалось ранее.
Фото: Спутник
Пожар, который случился на крыше святыни, не станет этому помехой. Все молитвы в этом году будут происходить у полевого алтаря, где будет и будславская икона Божей Матери, пишет catholic.by.
2 июля служба должна начаться в 12.00, а имша для пилигримов, целебрацию возглавит архиепископ Тадэуш Кондрусевич – в 18.00. Процессия со свечами – в 23.30.
3 июля имша пройдет в 10.00, а в полночь состоятся совместная молитва за восстановление костела в Будславе. Ее возглавит Олег Буткевич, председатель Конференции католических епископов Беларуси, епископ Витебска.
На восстановление костела уже собрали более 800 тысяч рублей.
19:46 28/06/2021
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