Чуть больше 74 тысяч рублей. У заключенных требуют компенсацию за перекрытие дорог на протестах

В конце июня в минских судах начались заседания против заключенных, перекрывавших дороги на протестах 9-11 августа прошлого года. Как минимум у пяти требуют компенсацию.