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В центре Минска появится памятник митрополиту Филарету. Открыт конкурс по созданию скульптуры

В Беларуси проходит открытый конкурс на создание памятника Герою Беларуси, первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету (Вахромееву).


Памятник планируют установить на площади у Свято-Духова кафедрального собора.

Цель конкурса — увековечение памяти митрополита Филарета, который скончался 12 февраля 2021 года. Об установке в Минске памятника Герою Беларуси стало известно в мае 2021 года, сообщает «Минск-Новости».

Памятник планируют установить на площади у Свято-Духова кафедрального собора в историческом центре столицы.

Представить свои идеи могут скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование. Требования к предоставлению работ можно найти здесь.

Конкурс проходит до августа 2021 года.
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