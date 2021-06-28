В центре Минска появится памятник митрополиту Филарету. Открыт конкурс по созданию скульптуры
В Беларуси проходит открытый конкурс на создание памятника Герою Беларуси, первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси митрополиту Филарету (Вахромееву).
Памятник планируют установить на площади у Свято-Духова кафедрального собора.
Цель конкурса — увековечение памяти митрополита Филарета, который скончался 12 февраля 2021 года. Об установке в Минске памятника Герою Беларуси стало известно в мае 2021 года, сообщает «Минск-Новости».
Памятник планируют установить на площади у Свято-Духова кафедрального собора в историческом центре столицы.
Представить свои идеи могут скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование. Требования к предоставлению работ можно найти здесь.
Конкурс проходит до августа 2021 года.
19:13 28/06/2021
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