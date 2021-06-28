+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Куча костей рядом с деревней. В Минском районе собирают подписи за уборку свалки останков животных

На сайте «Удобный город» появилась петиция, автор которой просит убрать несанкционированную свалку костей между деревнями Ефимово и Лебединец в Минском районе.

Фото с сайта petitions.by

В километре от жилых домов между деревнями Ефимово и Лебединец кто-то выгрузили кости. Местный житель беспокоится, пишет realt.by, что от высокой температуры кости очень быстро начнут гнить, и привлекать диких и бродячих животных.

— Не стоит даже говорить о том, что куча мусора портит внешний вид агрогородка, а также создает неприятный запах. Несвоевременный вывоз мусора создает опасную экологическую обстановку, поскольку продукты распада проникают глубоко в землю, выделяются в воздух, попадают в воду, — говорится в петиции.

Автор просит компетентные ведомства убрать свалку костей и привлечь к ответственности виновных в ее создании.

Обращение собираются отправить в Минский райисполком и Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Источник:  Вероника Малыщиц
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]