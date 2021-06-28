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Основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер после ковида

Основатель и солист группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов скончался в возрасте 76 лет, сообщает Газета.Ru со ссылкой на менеджера коллектива.

Архивное фото

«Мерцательная аритмия на фоне ковида», – сообщила менеджер.

Георгий Мамиконов основал творческий коллектив в 1985 году, первым названием был «Сюрприз». Впоследствии группа получила новое название, основатель же оставался ее бессменным руководителем и солистом.

О времени и месте похорон будет объявлено отдельно.
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