Основатель группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов умер после ковида
Основатель и солист группы «Доктор Ватсон» Георгий Мамиконов скончался в возрасте 76 лет, сообщает Газета.Ru со ссылкой на менеджера коллектива.
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«Мерцательная аритмия на фоне ковида», – сообщила менеджер.
Георгий Мамиконов основал творческий коллектив в 1985 году, первым названием был «Сюрприз». Впоследствии группа получила новое название, основатель же оставался ее бессменным руководителем и солистом.
О времени и месте похорон будет объявлено отдельно.
18:16 28/06/2021
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