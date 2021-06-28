После 30 суток ареста на свободу вышла журналистка Глафира Жук
Глафира освещала для "Народной воли" процесс по "делу студентов" в Доме правосудия и была задержана через несколько дней у своего дома.
Ее обвинили в несанкционированном пикете, как и Любовь Касперович из TUT.ВУ.
Глафира рассказала про 30 суток на Окрестина:
- Ни разу нас не водили в душ. Только один раз за все время вывели на прогулку, когда в камере было 43 градуса Цельсия.
Во время ночных проверок открывали камеру и так и спрашивали: «все ли в камере живы?».
В тюрьме на Окрестина Глафира встретила свое 20-летие. Несмотря на длительный арест, передачи журналистке отдали только уже на выходе, пишет bajby
17:44 28/06/2021
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