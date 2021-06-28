После 30 суток ареста на свободу вышла журналистка Глафира Жук





Ее обвинили в несанкционированном пикете, как и Любовь Касперович из TUT.ВУ.





Глафира рассказала про 30 суток на Окрестина:





- Ни разу нас не водили в душ. Только один раз за все время вывели на прогулку, когда в камере было 43 градуса Цельсия.





Во время ночных проверок открывали камеру и так и спрашивали: «все ли в камере живы?».



