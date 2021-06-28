Прошел месяц с тех пор, как беларусы остались с минимумом чартеров: Египет, Турция — и на этом все. Остальные свернулись (Греция и Болгария — даже не успев начаться). Впрочем, некоторых беларусов это не остановило, и они начали искать обходные пути на любимые курорты. Что из этого вышло, пишет Оnliner





«После перелета еще четыре-пять часов на трансфере»

Ирина отдыхает в Болгарии с 2012 года. Раньше ездила туда с компанией друзей на авто, а в 2019-м, поскольку ее ребенку не было года, оставила его дома с бабушками и решила лететь на самолете.





— Цена, время полета меньше двух часов — все устроило. В 2020 году тоже собирались лететь, но чартеров все не было — появились они только в сентябре. В этом году приблизительно с 1 апреля начали обзванивать туроператоров, которые продают билеты. Подобрав самый выгодный вариант, мы оттягивали срок заключения договора. Но в одном из агентств случайно выяснилось, что на наши даты мало мест. И 18 мая, когда ничто не предвещало беды, мы оплатили 35% стоимости (1550 рублей) за шесть билетов Минск — Бургас — Минск.





А дальше были поток новостей о приостановке рейсов и дни в неопределенности: будут летать в этом сезоне в Болгарию или нет.





Ирина до последнего верила, что 3 июля их рейс полетит. Поэтому турфирму она особо не беспокоила, хотя в то же время рассматривала варианты перелета в Бургас из Киева. Билеты по этому маршруту стоили $720 плюс затраты на дорогу, ПЦР-тесты, гостиницу и так далее — тоже недешево, отмечает Ирина.





Но и этот маршрут оказался нереальным: через наземную границу с целью туризма выехать из Беларуси по-прежнему нельзя.





— На форумах читала, как добраться до Бургаса. Нашла вариант из Стамбула (слава богу, что хоть куда-то еще можно вылететь из Минска!). Ну и трансфер — 360 километров от Стамбула, что вполне терпимо с ребенком (возможно), — описывает Ирина. — Раньше ездили на машине, и это вполне устраивало. Но теперь появился ребенок, поэтому два-три дня в дороге не рассматривали. К тому же закрытые границы (хотя в группе в Viber продают приглашения на лечение по $100 за семью!).





В итоге решили лететь с ребенком в Стамбул, а оттуда добираться в Болгарию на трансфере.





Если билеты на чартер из Минска в Бургас на шестерых стоили €1410, то теперь за дорогу до Стамбула пришлось заплатить €1510. Еще €460 надо было доплатить за трансфер на микроавтобусе из аэропорта на курорт и обратно.





В итоге стоимость дороги на человека выросла на €93. Кроме того, тем, у кого нет прививки, на обратном пути для въезда из Болгарии в Турцию нужен ПЦР-тест, а это еще €30—40 дополнительных трат.





— По времени вместо двух часов из Минска в Бургас теперь будем четыре часа лететь в Стамбул плюс четыре-пять часов трансфер. Мое отношение ко всему этому — все очень грустно. Но отдыхать хочется.





«Дорога займет почти весь день, но это лучше Турции и Египта»

Еще одно любимое белорусами направление — Черногория. Прямой дороги туда теперь нет. Зато есть Стамбул, который для белорусов превратился в новый Вильнюс. Через турецкий аэропорт планирует лететь Александр, который собирается в Подгорицу в августе. Говорит, изначально, еще с осени прошлого года, хотели ехать именно в Черногорию. От этих планов не отказываются и сейчас, но придется лететь туда с пересадкой в Стамбуле.





— Из Минска прямых рейсов осталось не особо много: Турция и Египет. И там все-таки другой менталитет. А в Черногории, можно сказать, свои люди.





Из-за отмены чартеров стоимость перелета у Александра выросла на треть. Прямой рейс, о котором теперь можно только мечтать, обошелся бы в €360, а билеты Минск — Стамбул — Подгорица стоили уже €500. Впрочем, это еще не предел.





— Билеты — €500, если брать через туркомпанию. До этого ездил в Turkish Airlines — там на эти же билеты цена была $770. Турфирмы выкупают блоки на самолетах Turkish Airlines — получается дешевле.





По времени поездка занимает целый день, в 10:30 — вылет из Минска, и в 19:30 мы будем в Черногории. Но я ездил на машине, а это два дня пути, так что пересадка длительностью четыре-пять часов в Стамбуле для меня не проблема.





В Черногории Александр был дважды и сделал для себя вывод: смысла брать тур в эту страну нет, можно самостоятельно забронировать жилье и взять в аренду авто. В этот раз тоже он собирается взять машину и отправиться на побережье.





Бюджет поездки по такой схеме составит около €1000 на человека на 12 ночей.





— В Минске брал только билеты, дальше сам бронировал все еще зимой. Цены хорошие, если бронировать заранее. Как правило, потом бронь можно отменить без штрафов за месяц до поездки.





Этим летом в Черногорию собирается и Кристина. Путь в Будву тоже теперь будет с пересадкой в Стамбуле.





— Долго обсуждали с парнем, поедем или нет: все-таки стыковка будет часов шесть. В итоге получится где-то около десяти часов, может, даже чуть больше. Но сошлись на том, что потерпим.





Переплата тоже неприятная, конечно: на двоих получилось около €500 за билеты. К тому же мы купили страховки от невылета, а это еще €100. Так что в итоге переплата вышла серьезная.





Но совсем отказываться от отдыха не вариант, считает Кристина.





— Копили довольно долго, практически два года. В прошлом году собирались в Испанию, но не получилось из-за пандемии, везде был тотальный карантин. Хочется отдохнуть, конечно.





Как попасть в Грецию, Албанию и Тунис?

В одной из туркомпаний рассказали, что путешествие в Грецию в настоящее время возможно только со стыковкой в Стамбуле (и далее в Салоники или Афины).





— Это транзитный перелет, туристы летят в рамках одной авиакомпании — Turkish Airlines, багаж регистрируется сразу до греческого аэропорта. С учетом того, что есть стыковка, время прямого перелета и с пересадкой несопоставимо. Если прямой рейс летит два с половиной — три часа, то теперь дорога в сумме может занимать около десяти часов, потому что около шести может составлять стыковка в Стамбуле. Стараемся выбирать максимально удобные дневные стыковки. Удорожание полета на человека может составить €300—350.





Как отдохнуть в Албании и Тунисе?





В турфирмах считают, что в этом году пока лучше отказаться от этой идеи, и вот почему:





— Хотите полететь в Албанию любой ценой? Зачем это вам? Если в пакете на Черногорию прямой перелет стоил €240, то сейчас с пересадкой через Стамбул — €500. В два раза дороже! Да, некоторые летят. Но на Албанию такого спроса нет.





В туркомпаниях объясняют это тем, что Албания была бюджетным направлением, куда можно было слетать вдвоем за €800. Теперь из-за дорогого перелета нет смысла отправлять туда туристов. С Тунисом тоже все сложно.





— Есть ограничения, по прежнему маршруту летать в Тунис мы не можем, это понятно. Если попробовать облететь страны, которые закрыли небо, получится слишком большой крюк — представьте, как выросли бы цены. А лететь со стыковкой — это уже будет не тот Тунис, — считают представители турбизнеса.





Пытаемся сопротивляться и ищем варианты самостоятельно. Билеты в Албанию и Тунис «любой ценой» стоят в районе 3 тыс. белорусских рублей. Самым быстрым вариантом будет все та же стыковка в Стамбуле.





В поисках дешевых билетов можно немного сэкономить, но ценники все равно будут пугающими (как и перспектива трех пересадок). И это перелет в аэропорт Туниса, откуда еще предстоит добраться непосредственно на курорт.





В одной из туркомпаний, которая отправляет своих клиентов в Черногорию и Грецию через Стамбул, нам рассказали, что таких туристов не очень много. Это примерно 20% от общего числа тех, кто хотел улететь прямыми чартерами.





Минусы обходных путей на курорты понятны: цена и время в пути. Все-таки для многих первый фактор во многом является решающим.





Однако в туркомпаниях пытаются найти в ситуации и что-то хорошее. Вот примеры:





Турфирма выкупает у авиакомпании блок мест по спеццене. Это значит, что билеты будут дешевле, чем при самостоятельной покупке туристом (насколько дешевле, не уточняется).





Это альтернатива для тех, кто категорически против Турции и Египта.





Есть фактор отложенного спроса. Люди хотят отдохнуть за границей, а в прошлом году из-за пандемии многие страны были долгое время закрыты для туристов.

Аэропорт Стамбула обладает хорошей инфраструктурой и возможностями для отдыха и шопинга, так что во время стыковки там есть чем заняться.





Пока Стамбул остается главным пересадочным пунктом. Ранее уже сообщалось про сложности с российскими аэропортами. В погранслужбе ФСБ России объяснили правила так:









Для тех, кто не хочет слышать про пересадки: кроме Египта и Турции, по-прежнему есть прямые рейсы из Минска в Азербайджан, Армению, Грузию, Израиль, Казахстан, ОАЭ, Россию, Узбекистан.