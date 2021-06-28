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С размахом: беларуские сигареты пытались отправить в Грецию через Новороссийск

158 тысяч пачек сигарет перехватили российские таможенники в Новороссийске.
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Контрабанда находилась в контейнере с 16 тоннами пиломатериалов, сообщает пресс-служба ФТС России.

Груз был оформлен для экспорта в Грецию. Сигареты марки «NZ» беларуского производства с беларускими акцизными марками спрятали внутри трехметровых обрезных досок по всей длине. Рыночная стоимость изъятых табачных изделий превысила 20 млн рублей, уточнили в пресс-службе ФТС.

Расследование выявило место изготовления тайников — это Смоленская область. Цех по «упаковке» контрабанды выявили сотрудники Смоленской таможни. Там изъяты табачные изделия, деревообрабатывающие станки, брусья, столярный клей, а также заготовки для тайников и готовый схрон с контрабандным товаром внутри.
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