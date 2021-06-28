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Восстановлению не подлежит: появились фото аварийно севшего под Лунинцом вертолёта МЧС

Сообщалось, что воздушное судно получило механические повреждения. Судя о появившимся фото, повреждения серьёзные.
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Напомним, накануне в Лунинецком районе при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов аварийную посадку совершил вертолёт Ми-2 авиации МЧС РБ. Произошло это возле деревни Черебасово.

Сообщалось, что командир воздушного судна и лётчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолёт, по предварительной информации они не пострадали, однако будут осмотрены медиками. 

Сейчас специальная комиссия выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
"Белорусский партизан"
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