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В России рекордная смертность от коронавируса. А что у нас?

В Москве и Санкт-Петербурге зарегистрированы максимумы по суточной смертности от COVID-19.

     
В российской столице за сутки умерло 124 заразившихся, в Петербурге — 110. Общее число погибших достигло 22 210 и 16 116 человек соответственно.

В Москве за день заболели 7246 человек, за все время — 1 346 183. Выздоровели 4433 пациента с коронавирусом за сутки и 1 148 291 — с начала пандемии.

В Санкт-Петербурге суточный прирост заразившихся составил 1335 человек, общее число достигло 466 775. Вылечились 1304 пациента за день и 441 696 в общем.

Всего в России за прошедшие сутки зарегистрировали 21 650 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 5 472 941.

Тем временем Минздрав РБ продолжает нас уверять, что "в Багдаде все спокойно". Накануне сообщалось о 609 заболевших, зато вот умерших почему-то все время 10.
"Белорусский партизан"
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