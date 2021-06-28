На зависть Оруэллу: за шутку в Twitter минчанку приговорили к году "домашней химии"
28 июня суд Октябрьского района вынес приговор 26-летней Анне Важник.
Ее признали виновной по ст. 370 Уголовного кодекса и осудили на год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — "домашней химии": именно такое наказание запросил прокурор Заварзин.
Дело рассмотрела судья Елена Живица, обвиняемую защищал адвокат Андрей Довнар.
Анну признали виновной в том, что в личном аккаунте в твиттере она переделала один куплет гимна, начав с фразы "Мы экстремисты — мирные люди..." Согласно обвинению, она совершила "издевательство" над госсимволом — гимном.
Девушка работает учительницей музыки. Ее задержали 28 апреля, а 30 апреля выпустили на свободу под личное поручительство родителей. К делу приобщены положительные характеристики и благодарности с мест учебы и работы.
Анна Важник рассказала, что считает совершенное ошибкой, она не намеревалась издеваться над гимном, а переделкой хотела указать на людей, которые предпринимали разрушительные действия против власти. Обвиняемая подчеркнула, что она аполитична — как и вся ее семья.
Источник: spring96.org
12:21 28/06/2021
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