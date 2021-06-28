Ее признали виновной по ст. 370 Уголовного кодекса и осудили на год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение — "домашней химии": именно такое наказание запросил прокурор Заварзин.





Дело рассмотрела судья Елена Живица, обвиняемую защищал адвокат Андрей Довнар.





Анну признали виновной в том, что в личном аккаунте в твиттере она переделала один куплет гимна, начав с фразы "Мы экстремисты — мирные люди..." Согласно обвинению, она совершила "издевательство" над госсимволом — гимном.





Девушка работает учительницей музыки. Ее задержали 28 апреля, а 30 апреля выпустили на свободу под личное поручительство родителей. К делу приобщены положительные характеристики и благодарности с мест учебы и работы.





Анна Важник рассказала, что считает совершенное ошибкой, она не намеревалась издеваться над гимном, а переделкой хотела указать на людей, которые предпринимали разрушительные действия против власти. Обвиняемая подчеркнула, что она аполитична — как и вся ее семья.