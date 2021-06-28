Вот так нынче строят: под Дзержинском коттедж развалился из-за ветра





Коттедж в два этажа, построенный из газосиликатных блоков в Дзержинском районе, не выдержал сильного ветра – порывы тогда достигали 20-25 м/с. Это произошло в прошлом году, пишет агентство «Минск-новости». Окружающие строения уцелели, а вот дом, о котором идет речь, сильно пострадал: лицевой фронтон ввалился внутрь, на заднем образовалась большая трещина. Металлочерепицу с одной стороны сдуло





Фирма, которая устанавливала окна на втором этаже, согласилась за свой счет заменить стеклопакеты. Индивидуальный предприниматель, возводивший фронтоны и крышу, возмещать убытки хозяину дома отказался – тот обратился в суд.





Юрист Минского общества потребителей, магистр права Вадим Мазго говорит, что в его практике это первый случай, когда дом подзащитного рушится от ветра. Эксперты, которые проводили исследование пострадавшего от ветра дома, сделали вывод, что перемычка над окном фронтона была уложена некачественно.





— Именно она стала той болевой точкой, надавив на которую, стихия обрушила конструкцию. Поскольку предприниматель по-прежнему не желал собственными деньгами восстанавливать облик здания, дело дошло до суда и получилось резонансным, - говорит Вадим Мазго.





Суд назначил еще одно обследование дома, которое подтвердило первоначальные выводы: причиной частичного разрушения здания стало несоблюдение СНиПов — строительных норм и правил, а именно нетиповая перемычка. А листы металлочерепицы были закреплены меньшим количеством шурупов, чем полагалось.





В результате предпринимателя суд обязал выплатить истцу около 26 тысяч рублей.





в размере суммы, взысканной в пользу потребителя. Итого на круг получается около 26 тыс. рублей.







