+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусский доброволец с позывным "Волат" тяжело ранен на Донбассе

Доброволец из Беларуси, известный под позывным "Волат", был тяжело ранен во время боев на юго-востоке Украины. Он получил осколочное ранение в голову и в область сердца.

Доброволец с позывным "Волат"

Фрагмент осколка из головы уже удален. Парню предстоит еще одна операция по удалению осколка возле сердца. Сейчас "Волат" — в искусственной коме и на искусственной вентиляции легких, сообщает телеграм-канал by_partyzan (пока ещё не признан в Беларуси экстремистским).

"Волату" 25 или 26 лет. Раньше он рассказывал о себе, что служил в спецназе в воинской части 3214 под Минском. После демобилизации попал в "Правый сектор". В 2018 году подписал контракт с Вооруженными силами Украины и с тех пор находится на линии фронта на Донбассе.
 
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]