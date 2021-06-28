Максим Алейников рассказал « Комсомолке », почему решился и как после прививки перенес ковид.





- Когда только началась пандемия, у меня было такое чувство, что я этим никогда не заболею. Что я вечный, это вообще не про меня (улыбается). Я был в этом настолько уверен, что забивал на все: никогда не носил маску и перчатки, ничего не боялся. И не заболел, дожив так до декабря. При этом я никогда не был против прививок - только за. Я вырос в семье врачей (мама Максима - знаменитый гематолог и онколог Ольга Алейникова. - Ред.), мне с детства объяснили, что такое прививка, как она устроена. К примеру, от гриппа я прививался практически каждый год.





- Неужели не пугали разговоры, что прививки вызывают мутации в организме, что из-за них могут быть даже приобретенные поломки генов?





- Мне кажется, так мыслят люди, которые в этом совершенно ничего не понимают. Да, прививки бывают разные, сделаны по разным технологиям. От коронавируса я привился вакциной «Спутник V», поскольку у нее отработанная технология. Есть много прививок, отлично работающих по ней. А более новые прививки от коронавируса, сделаны по совершенно новым технологиям, их еще нужно долго проверять и отрабатывать.





Конечно, в этом вопросе я обыватель, но объясню, как я это понимаю. “Спутник” - это аденовирус, вид вирусов, которых в нашем организме очень много. То есть берут безвредный аденовирус и к нему добавляют кусочек белка от ковида. Это такой безвредный кусочек-маркер, который должен распознавать в организме вирус. Тогда, если коронавирус попадает в организм, он распознает его как опасность и не дает шансов развиваться. И даже если человек заразился, он не дает ему шансов развиваться стремительно. Поэтому все байки про мутацию и прочее, на мой взгляд, полный бред.





«Чувствовал себя прекрасно после обеих прививок»





- В Москве еще в декабре белорусы могли бесплатно привиться «Спутником». Так и сделал. Чувствовал себя прекрасно после обеих прививок. Ничего не жужжало ни в левом ухе, ни в левой пятке, а уж после вакцинации я ощутил себя совершенно бессмертным (смеется). По крайней мере, реально чувствовал, что со мной ничего не случится.





А когда в последний раз, не так давно, приехал в Москву, порадовался, что все ограничения сняли и город ожил. И можно свободно ходить в любые заведения и общаться без масок. Приблизительно через неделю пошел с друзьями в бар смотреть матч России с Бельгией. Россия проиграла, зато мощно пообщались с друзьями (смеется).





На следующий день я почувствовал слабость. Как будто во мне уменьшилось количество энергии. Сначала я не придал этому значения, но к вечеру слабость усилилась. Померил температуру - 37,8. На следующее утро - 37,2, слабость в конечностях. Тест показал ковид. А в Москве сейчас бушует новый индийский штамм коронавируса. На третий день, пообщавшись с врачами, начал лечиться от коронавируса, притом что симптомов как таковых у меня уже не было. Тем не менее пропил курс полагающихся при ковиде таблеток.





- Не было ни боли в костях и мышцах, ни проблем с сосудами?





- Нет, вообще ничего. Уже на третий чувствовал себя практически здоровым человеком. Первые дни была еле заметная слабость, какой-то намек на ломоту в теле. Но это довольно быстро прошло, и сейчас я просто сижу у себя в номере, соблюдая самоизоляцию. Я не менял образ жизни и питания. Лишь иногда выхожу из отеля за едой, в маске. Конечно, ни с кем не контактирую.





«Бросил курить благодаря ковиду»





- В своем посте в Фейсбуке ты написал, что все, кто был в тот вечер в баре, заболели.





- Когда мы смотрели футбол, сидели компанией. И да, все ребята заболели, но тоже переносят ковид в довольно легкой форме.





- Пишут про долговременные последствия ковида, мол, они страшнее. Насколько ты пытаешься себя от них обезопасить? У кого-то слабое место - сосуды, у кого-то - суставы. У меня, например, через пару недель случились мелкие кровоизлияния на пальцах ног…





- Хорошо, что ты мне об этом сказала! Я только что заметил, что сосуды на одной ноге странно выглядят - не так, как обычно. Я не обращал на них внимания, теперь стоит проверить...





Знаешь, несмотря ни на что, я все равно считаю себя бессмертным, мне кажется, что это правильная жизненная философия, которая позволяет не терять оптимизма. И еще вспомнил, что я раз шестой, наверное, в своей жизни бросаю курить. Иногда это легко, иногда происходит сложно. Поскольку стаж курения у меня уже более 30 лет, это не так просто сделать. Курю я много. Месяца три назад я очередной раз бросил. А в Москве, не выдержав, попробовал электронные сигареты. И тут же подсел на них.





Но когда со мной случился коронавирус, курить стало невозможно. При каждой затяжке начиналась аллергическая реакция - сильный кашель, насморк из всех щелей, буквально за секунду. Я такого никогда не видел. Курить было совершенно невозможно. Таким способом, благодаря коронавирусу, я все-таки бросил курить и уже неделю прекрасно себя чувствую.





- Как жизнь во время пандемии в Москве? И что ты там делаешь? Хочешь стать вторым Меладзе?





- Можно сказать, что ищу себя. Стать вторым Меладзе было бы неплохо, но для этого нужно, чтобы сошлось много «если». Планы есть. Что дальше - покажет время, думаю, многие белорусы сейчас на определенном распутье.





Мама – знаменитый гематолог и онколог Ольга Алейникова – еще в детстве объяснила Максу, как устроена прививка и почему ее не стоит бояться.





- Шутки шутками, а почему ты решил, что бессмертный?





- Я всегда так думал. Знаешь, когда я праздновал свое 45-летие, решил сделать костюмированную вечеринку, созвал друзей разных лет. И предложил всем одеться в костюмы либо из мультиков, либо из сказок. А сам оделся в Кощея Бессмертного.





- Слушай, ну бессмертный бессмертным, но после индийской короны, думаю, ты чувствуешь себя не настолько уверенно, как раньше? Как настроение пусть после легкой, но болезни?





- Честно - чувствую себя не менее бессмертным, чем раньше (улыбается). Не знаю, для чего мне это было послано - возможно, чтобы все же поправить шапку-корону на моей голове (смеется)? Слишком уж она, возможно, возвышалась. Я же почему бессмертный? Наверное, потому, что я к смерти довольно легко отношусь. Так было всегда.





Я с легкостью мог поучаствовать в различных, совершенно сумасшедших мероприятиях, опасных для человеческой жизни. Для меня это было нормально. Просто потому, что я всегда понимал, что смерть все время рядом, с каждым из нас, не стоит думать, что она лишь в конце далекого пути. Важно в конкретный момент, сейчас, адекватно относиться к себе, к ней, и к человеческой жизни, которая для чего-то дана каждому из нас.