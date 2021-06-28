В редакции уточнили, что хотят обезопасить сотрудников издания и читателей в связи с иском о признании материалов Tut.by экстремистскими в Беларуси.





«Доступ все еще у нашей команды. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было», — говорится в посте.





Также с канала в телеграме исчезла галочка верификации аккаунта. «Т.к. наш телеграмм канал может быть признан экстремистским, у нас должна быть возможность быстро переименовать его, чтобы обезопасить и наших авторов, и наших читателей. Сделать это за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее», — отметили в издании.





Cиловики 18 мая пришли с обысками в редакцию Tut.by. Оперативные действия прошли у журналистов издания (среди них задержали больше 10 человек) и в региональных бюро. 20 мая выяснилось, что Юлия Чернявская — вдова основателя портала Юрия Зиссера — находится под домашним арестом.





Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ст. 243 УК РБ) в отношении должностных лиц Tut.by. По данным департамента, три года назад Tut.by получил статус резидента Парка высоких технологий. Как утверждают власти, портал получил выручку, не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов парка.





Власти также заблокировали доступ к сайту издания — из-за того, что Tut.by якобы неоднократно нарушал закон о СМИ и публиковал информацию от имени незарегистрированного фонда BYSOL, который помогает людям, потерявшим работу по политическим причинам на фоне летних протестов прошлого года, пишет Новая газета.



