Петров пост наступает 28 июня

Идут последние деньки начавшегося в Пасху весеннего мясоеда, когда дозволена скоромная пища. В понедельник, после праздника Всех Святых, снова наступит многодневный пост — Петров, или Апостольский. Продолжается он всегда до 12 июля, дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, которым и посвящен. А вот момент начала непостоянный, поскольку зависит от даты Троицы — через неделю после нее. Потому и длительность в разные годы различна. Нынче составит ровно две недели. Впрочем, бывает Петров пост еще короче — всего восемь дней. Самый же долгий приближается по размерам к Великому — 42 дня. Так случилось, к примеру, в 2010-м, когда Троица выпала на 23 мая.





«После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти», — говорится в Постановлениях Апостольских, своде правил, составленном в первые века христианства.





Что касается ограничений в пище, пост нестрогий. Во все дни, за исключением среды и пятницы, разрешается рыба. Если же в среду или пятницу празднуется память святого, которому положено всенощное бдение, то также дозволено вкушение рыбы. Так будет 7 июля, когда отмечается рождество Иоанна Предтечи, пишет minsknews.by



