+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Петров пост наступает 28 июня

Православные верующие с понедельника переходят на постную пищу: 28 июня наступает Петров пост.

Идут последние деньки начавшегося в Пасху весеннего мясоеда, когда дозволена скоромная пища. В понедельник, после праздника Всех Святых, снова наступит многодневный пост — Петров, или Апостольский. Продолжается он всегда до 12 июля, дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, которым и посвящен. А вот момент начала непостоянный, поскольку зависит от даты Троицы — через неделю после нее. Потому и длительность в разные годы различна. Нынче составит ровно две недели. Впрочем, бывает Петров пост еще короче — всего восемь дней. Самый же долгий приближается по размерам к Великому — 42 дня. Так случилось, к примеру, в 2010-м, когда Троица выпала на 23 мая.

«После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти», — говорится в Постановлениях Апостольских, своде правил, составленном в первые века христианства.

Что касается ограничений в пище, пост нестрогий. Во все дни, за исключением среды и пятницы, разрешается рыба. Если же в среду или пятницу празднуется память святого, которому положено всенощное бдение, то также дозволено вкушение рыбы. Так будет 7 июля, когда отмечается рождество Иоанна Предтечи, пишет minsknews.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]