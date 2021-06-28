По последним данным, всего в этом году в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов из Беларуси - это почти в 7 раз больше, чем за весь 2020 год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году пограничниками было задержано 46 нелегальных мигрантов, а в 2018 году - 104. Среди задержанных на границе с Беларусью в этом году больше всего граждан Ирака или иностранцев, представившихся гражданами этой страны, - 328. Также задержаны 46 граждан Ирана, 42 - Сирии, 39 белорусов, 17 россиян, 11 граждан Турции, 10 - Шри-Ланки, 6 - Таджикистана, 3 гражданина Афганистана, по 2 иностранца из Йемена и Египта и по 1 гражданину Сомали.





Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что с помощью мигрантов, поток которых увеличился многократно, Минск ведет против Вильнюса гибридную войну.





По словам министра, у Литвы есть доказательства того, что в этот процесс вовлечены и действующий в Беларуси режим, и белорусские пограничники, пишет Delfi.



