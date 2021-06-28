TikTok назвали лидером по распространению суицидального контента

Сервис TikTok назвали лидером по распространению постов, связанных с темой суицида. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров.





"Больше всего ссылок на подобный контент мы нашли в TikTok - более 1,7 тыс. роликов, посвященных суицидальной тематике и группам смерти. При этом вовлеченность в просмотр таких роликов составила более 580 тыс. человек. То есть эти люди лайкали, комментировали или делились подобным контентом", - сообщил "Известиям" глава ассоциации Владимир Зыков.





По данным издания, ассоциация провела исследование по распространению 12 самых часто встречающихся хештегов, относящихся к теме суицида. Среди платформ, чей контент был подвергнут проверке, стали TikTok, "ВКонтакте", Instagram и Facebook. Итоги исследования ассоциация направила в Роскомнадзор.





Ассоциация также обнаружила подобный контент в Instagram, где экспертами было выявлено порядка 250 постов за три месяца с вовлеченностью 22 тыс. человек. В Facebook ассоциацией было зафиксировано 30 схожих публикаций с вовлеченностью 250 человек, во "ВКонтакте" - 150 постов с вовлеченностью 50 человек.





"Примерно с марта мы сталкиваемся с тем, что в социальных сетях, особенно в TikTok и Twitter, стали активно распространяться группы и публикации, тематика которых связана с суицидом", - прокомментировала ситуацию "Известиям" директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. По ее словам, всплеск распространения подобного контента обусловлен популярностью одного аниме-фильма, герой которого "неоднократно совершает попытки суицида".





В пресс-службе TikTok "Известиям" сообщили, что во второй половине 2020 года компания обновила политику в отношении суицидального контента. В компании отметили, что посты, полученные изданием в качестве примеров от Ассоциации пользователей соцсетей, были удалены. Во "Вконтакте" изданию отметили, что следят за публикациями при помощи нейросети и оперативно реагируют на жалобы пользователей. В Роскомнадзоре "Известиям" подтвердили получение обращения от ассоциации, уточнив, что в случае признания контента запрещенным и при отказе соцсетей добровольно удалить его им будет грозить штраф до 4 млн рублей. Газета также направила запросы в Facebook, Instagram, МВД и Генпрокуратуру, пишет ТАСС



