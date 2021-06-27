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Опять летучие мыши: В Индии выявлен смертельно опасный для людей вирус

Ученые Национального института вирусологии Индии впервые обнаружили у летучих мышей вирус Нипах (NiV). Об этом сообщает The Indian Express со ссылкой на результаты экспертизы, которые получили Индийский совет медицинских исследований совместно с Национальным институтом вирусологии.


Вирус, который в природе выявляется у летучих мышей, может вызвать тяжелую болезнь у человека, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания, пишет Лента.Ру. К людям он передается через фрукты, на которые попала слюна болеющего животного. Вирус особо заразен, от него нет вакцины или лекарств, уровень летальности среди зараженных им людей составляет 40-75 процентов.

1918 год. Военный лагерь в США. Перед отправкой в Европу американские солдаты полощут горло раствором соли с содой в качестве профилактики гриппа «Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире. Впервые он был зарегистрирован в индийском штате Западная Бенгалия в 2001 и 2007 годах, еще дважды — в 2018 и 2019 годах в штате Керала.

С весны 2020 года исследователи с помощью туманных сетей поймали десятки крылатых животных и проанализировали образцы летучих мышей видов Rousettus leschenaultii (летучие мыши среднего размера) и Pipistrellus Pipistrellus (крошечные насекомоядные летучие мыши), которые обитают в Махабалешваре, популярном горном городе в районе Сатара, штат Махараштра. В результате они обнаружили у них положительный результат на РНК NiV и антитела к вирусу Нипах.

«По словам ученых, повторяющиеся вспышки, высокий уровень смертности, передача от человека к человеку и отсутствие эффективных вакцин или противовирусных препаратов вызывают в Индии серьезную озабоченность, поскольку места скопления летучих мышей очень распространены в районах, где проживает много людей», — отмечается в статье.

Ранее медики нашли новый опасный вариант коронавируса на юге Бразилии. Его назвали «лямбда»-штаммом SARS-CoV-2, который распространяется по Перу и соседним странам Латинской Америки с конца лета 2020-го.

При этом сообщалось, что новый опасный вариант COVID-19, массово диагностируемый в Южной Америке, вырвался за пределы континента, достиг Европы и был зафиксирован в Великобритании.
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