Умерла заслуженная артистка России Наталья Попова

© Photo : Ленфильм (1973)





Заслуженная артистка России Наталья Попова умерла в возрасте 73 лет в Санкт-Петербурге, сообщает на своей странице в в соцсети "ВКонтакте" театр-фестиваль «"Балтийский дом", в котором служила актриса, пишет Sputnik.





"С глубоким прискорбием сообщаем: 26 июня не стало заслуженной артистки России Натальи Ивановны Поповой", – говорится в сообщении.





Причину смерти и дату прощания на данный момент не сообщили.





Наталья Попова родилась 26 мая 1949 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии стала актрисой Ленинградского ТЮЗа, в 1975 перешла на работу в Ленинградский государственный театр имени Ленинского Комсомола (сейчас театр-фестиваль "Балтийский дом").





Наибольшую популярность ей принесла главная роль в фильме-сказке "Двенадцать месяцев".





Некоторое время жила с мужем, известным артистом балета и балетмейстером Андреем Босовым, в США, после возвращения вернулась в труппу театра "Балтийский дом".





Была доцентом кафедры режиссуры и мастерства актера Университета культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Преподавала с 1999 года.















