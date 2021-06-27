Вертолет МЧС совершил аварийную посадку в Лунинецком районе

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Вертолет Ми-2 авиации МЧС Беларуси в воскресенье совершил аварийную посадку, сообщили в ведомстве, пишет Sputnik.





Это произошло в 14:25 при выполнении работ по авиационному патрулированию лесов возле деревни Черебасово Лунинецкого района, уточняется в сообщении МЧС.





Командир воздушного судна и лётчик-наблюдатель самостоятельно покинули вертолет. По предварительной информации они не пострадали, но их еще осмотрят медики.





Летательный аппарат получил механические повреждения, специальная комиссия выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.







