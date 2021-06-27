Протест у границы / LRT





Обошлось без пострадавших, пишет Еврорадио, но на место была вызвана полиция.





Акция была согласована с литовскими властями с 13:00 до 15:00.





Начать демонстрации у границ с Беларусью в начале июня призвал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко. От руководства Беларуси протестующие требуют освобождения всех политзаключенных и открытия наземных границ для граждан.