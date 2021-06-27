На литовско-белорусской границе дальнобойщик чуть не задавил протестующих
Возле пункта пропуска “Мядининкай” на литовско-белорусской границе 26 июня возникла стычка между водителями фур и демонстрантами, которые блокировали дорогу. Один из российских водителей даже попытался наехать на группу протестующих.
Протест у границы / LRT
Обошлось без пострадавших, пишет Еврорадио, но на место была вызвана полиция.
Акция была согласована с литовскими властями с 13:00 до 15:00.
Начать демонстрации у границ с Беларусью в начале июня призвал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко. От руководства Беларуси протестующие требуют освобождения всех политзаключенных и открытия наземных границ для граждан.
13:49 27/06/2021
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