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На литовско-белорусской границе дальнобойщик чуть не задавил протестующих

Возле пункта пропуска “Мядининкай” на литовско-белорусской границе 26 июня возникла стычка между водителями фур и демонстрантами, которые блокировали дорогу. Один из российских водителей даже попытался наехать на группу протестующих.

Протест у границы / LRT

Обошлось без пострадавших, пишет Еврорадио, но на место была вызвана полиция. 

Акция была согласована с литовскими властями с 13:00 до 15:00. 

Начать демонстрации у границ с Беларусью в начале июня призвал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко. От руководства Беларуси протестующие требуют освобождения всех политзаключенных и открытия наземных границ для граждан.
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