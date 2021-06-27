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В Кобрине женщина-таксист отбила нападение двух клиентов с ножом, которые попросили отвезти их в Дрогичин

Один из мужчин схватил водителя такси за шею и приставил нож к горлу. Женщина не растерялась и дала отпор, выбив нож на землю.

Нож, которым угрожали женщине-таксисту. Источник фото

Ночью 25 июня в Кобринское РОВД позвонила женщина-таксист и сообщила о пережитом нападении двух клиентов с ножом, которых нужно было отвезти в Дрогичин, пишет БГ. В итоге мужчин удалось задержать на следующий день в Березе. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

41-летняя таксистка должна была отвезти двух мужчин в Дрогичин. По пути они попросили остановиться у ближайшего банкомата. Внезапно один из мужчин взял ее за шею и приставил нож, начав угрожать. Женщина не растерялась: дала отпор и сломала нож, выбив его на землю. Мужчины вышли из такси и скрылись. Позже выяснилось, что на улице Каменецкой они украли Фольксваген Гольф и уехали в соседний район.

Фото: МВД Беларуси


 

Сыщики разыскивали мужчин всю ночь. Задержать 26-летних россиян удалось на следующий день в Березе в квартире знакомых. Один из задержанных неоднократно судим, в том числе за хищения и угоны авто. На видео он признался, что не помнит свое нападение, потому что пил весь день и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи дали правовую оценку действиям молодых людей и возбудили уголовные дела за хулиганство и кражу. Мужчины помещены в ИВС для проведения следственных действий.
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