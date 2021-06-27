Во время субботней грозы дерево убило женщину в Дзержинском районе





"Погиб 1 человек (в д. Павловщина Дзержинского р-на Минской области в результате упавшего дерева погибла гражданка 1971 г.р.)", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС в воскресенье.





По оперативным данным ведомства на утро 27 июня, пишет interfax.by, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра (до 20 м/с) зафиксированы 29 случаев падения деревьев в Гомельской (6 случаев) и Минской (23 случая) областях. "Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке упавших деревьев", - отметили в МЧС.





Там также сообщили, что в двух районах Гомельской и двух районах Минской области зафиксированы случаи повреждения кровель 18 жилых домов, 1 производственного здания, 2 объектов соцкультбыта и 16 сельскохозяйственных зданий, ведутся восстановительные работы.













Кроме того, по информации ведомства, в д. Городище Минского р-на произошло размытие участка дороги шириной 5 м и длиной 20 м в месте пересечения с рекой Менка.





"В г. Минске в период с 18-10 до 22-20 нарушалось движение общественного транспорта (32 троллейбусных, 37 автобусных и 5 трамвайных маршрутов). Работниками МЧС оказывалась помощь в буксировке 20 легковых автомобилей, 5 маршрутных автобусов, эвакуированы (из легкового и пассажирского транспорта) 91 человек (из них 19 детей)", - говорится в сообщении министерства.





"По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 461 населенного пункта. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. По состоянию на 06-00 27.06.2021 остаются без электроснабжения 50 населенных пунктов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях", - проинформировали в МЧС.











