



Похудевший на 127 кг Максим Фадеев решил запустить свою программу похудения. Продюсер рассказал, что обратился в исследовательский центр, где ему на основе записей и наблюдений помогли составить уникальный комплекс из физических упражнений и диеты.





У себя на странице в “Инстаграме” Макс Фадеев рассказал, пишет progomel.by, что его диета – не просто слова, а наука. Вся его методика будет подкреплена медицинскими заключениями.





По такой методике он похудел за несколько лет на 127 кг.





Отличный результат Фадеева показала последняя фотография, которую он опубликовал в Сети. На снимке композитор выглядит моложе, более подтянутым.









«Очень скоро, мы представим вам нашу программу! И это перевернёт представление о многом! Будьте здоровы», – призвал Максим Фадеев.





Подписчики порадовались за результат Фадеева, но многие так и не поняли, куда делась лишняя кожа у знаменитости. Многие уверены, что он лег под скальпель хирурга, но сам Фадеев ранее это опровергал.





«Скинув такую цифру, я думаю вы на лет 20 помолодели! Здоровья вам»,





«Очень мощный результат. Теперь не менее важно удерживать его. Уважение»,





«И куда вы дели кожу?»,





«То есть вы похудел без хирургического вмешательства? Чисто на диете и упражнениях? Круто»,





«Ещё интересно, куда ж лишняя кожа делась при похудении такого веса? Артист Морозов всем сказал/ что все делают операции, просто не признаются!»,





«У богатых людей есть средства подтягивать обвисшую кожу. А бедный если похудеет будет ходить как шарпей! И от этого никуда не денешься», – пишут в Сети.





Фадеев и в этот раз решил не отвечать на вопросы о коже, которая должна была обвиснуть после такого резкого похудения.





Вот, например, как выглядел продюсер до решения кардинально изменить свой внешний вид и образ жизни:



