Фото: скриншот | Митрополит Волоколамский Иларион





Русская православная церковь (РПЦ) не считает, что женщина может делать аборт, даже в случае изнасилования. Об этом, пишет Фокус, заявил в эфире одного из российских телеканалов руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).





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Если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт, потому что ребенок – это живое существо", – сказал Илларион.





Он добавил, что церковь имеет опыт работы с такими женщинами, которые выносили плод, родили ребенка и "этот ребенок принес им счастье".





"С точки зрения церкви, каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", – заявил митрополит.





РПЦ неоднократно заявляла о своей нетерпимости к абортам. Так, в мае прошлого года она предложила запретить клиниками оказывать услуги по прерыванию беременности на период пандемии коронавируса, аргументируя это опасностью заражения COVID-19.





Напомним, депутат Полтавского горсовета от партии "Европейская солидарность" Александр Дедюхин, который также является священником Православной церкви Украины, на своей странице в Facebook в оскорбительных выражениях осудил женщин, делающих аборты.





Дети в Березовском интернате в Николаевской области регулярно подвергаются сексуальным домогательствам и насилию. Представитель офиса Уполномоченного президента Украины по правам ребенка Павел Шульга заявил, что 16-летней девочке насильно сделали аборт, хотя она хотела сохранить ребенка.







