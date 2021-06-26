



Музыкант говорит «Белсату»: надежда на обжалование приговора есть.





Суд ему не понравился





От суда у Владислава Новожилова остались исключительно негативные впечатления: говорит, «это не суд, а цирк». На суде, по его словам, пишет gomel.today, даже «не следили за дресс-кодом»: судья был вообще без мантии, ненадлежаще выглядели секретарь и прокурор. Новожилов говорит, что они выглядели так, словно пришли с пляжа, «для полной картины они должны были прийти пьяными».





У музыканта сложилось впечатление, что приговор был заранее назначен, а его просто поставили перед фактом. Смягчающие обстоятельства зачитали — и тут же сказали, что никаких смягчающих обстоятельств нет.





«Единственное позитивное, что можно оттуда упомянуть, это солидарность народа, — заявляет Новожилов. — Но как мы уже могли понять, это наша обычная белорусская черта, ничего нового».





Какие обстоятельства





Новожилов работает у разработчика видеоигр Wagraming — зарплаты хватает на семью, «все шло нормально, даже очень достойно, были планы». Однако если его заберут из семьи, будут проблемы: он и жена воспитывают двух несовершеннолетних детей (14 и 15 лет), а он — единственный кормилец. Жена недавно уволилась с работы в медицинской сфере, так как «уже сил не было». Семья живет на съемной квартире, а если за нее некому будет платить, семья «останется на улице». Старший сын пытался найти работу уже сейчас, «но работа если и находится, то только для членов БРСМ».





У самого Новожилова есть ряд болезней: гипертензия, хронический гайморит и другие хронические заболевания. Прошлой осенью он тяжело переболел коронавирусом, долго реабилитировался, около трех месяцев «был как овощ», до сих пор тяжело переносит физические нагрузки. Суд это все «не зацепило».





«Я не уверен в ресурсах своего организма, — говорит Новожилов. — Потом, ну это все чушь какая-то, не хочется мне туда, и не надо. Но если придется, буду считать это настоящим испытанием — вроде того, что меня выбросило на необитаемый остров, и я там посреди океана умираю. Я понимаю, что нормальная жизнь там невозможна. Этот режимный распорядок дня для меня — какое-то уродливое явление. Мне не то, что будет трудно — это будет для меня катастрофа. Эти сказки, что „ну, посидишь, ничего страшного“ — слушайте, а за что я буду сидеть?»





За что его осудили





«Этот соловей — крайне г****й б***в», — написал Владислав Новожилов на Facebook под видео издания «Сильные новости» о встрече областных властей с возмущенными гомельчанами 16 августа 2020 года. Председатель облисполкома Геннадий Соловей воспринял это как оскорбление, но на суд не пришел.





Новожилова признали виновным в «оскорблении представителя власти» (ст. 369 УК РБ). Своей вины он не отрицал — только говорил, что не хотел оскорбить конкретного человека и готов был извиниться.

















Как это воспринимает семья





В семье на него не обижаются, говорит Новожилов: «Все все понимают».





Семья сейчас готовится к тому, что может лишиться отца, так как «понимают, в каких условиях мы находимся и в какие времена живем», объясняет он. Единственное, на что он рассчитывает, это на помощь для семьи от друзей и коллег.





Новожилов — известный среди любителей метал-музыки





Группа Новожилова образовалась в Гомеле в 1989 году под названием «Chemical Warfare», в 1992 году сменила название на «Gods Tower» и стала играть в жанре doom metal с дополнением этнических и языческих тем. Выступал в том числе на крупных западных фестивалях. Группа распалась в 2002 году из-за болезни (а затем смерти) гитариста, однако воссоединилась в 2010 году. Жанр, в котором играет команда, на Западе назвали pagan metal, а о «Gods Tower» стали говорить как об одних из пионеров языческого металла и одной из наиболее известных метал-групп Беларуси. Группа записала три полноформатных альбома, ряд мини-альбомов и одиночек, другие музыканты в 2005 году выпустили трибьют «Gods Tower».





Не из-за этой ли славы он получил жесткий приговор?





«Мне кажется, сначала им по барабану было, кого судить, а потом это стало отягощающим фактором: посмотрели — а, так он еще и неформал!» — рассуждает Новожилов. Он считает, будь он «обычным», немедийным человеком, то приговор мог быть менее жестким.

















Новожилова ранее сажали под арест — за концерт Помидорова





В прошлом году его и певца Александра Помидорова осудили на 8 суток за дворовой концерт в парке на Ангарской в Минске. Концерт длился чуть менее часа и, когда планировали перейти к десерту, в парк приехали «люди в штатском» с дубинками, ОМОН, бойцы в зеленой и черной форме без опознавательных знаков.





Сам Новожилов там не пел, но устраивал выступление Помидорова как давнего друга, подвозил его к месту концерта и собирался отвозить домой.





Поддерживают ли его сейчас фанаты и музыканты





С группой он постоянно на связи, «поддержки достаточно». Его морально поддерживают белорусские музыканты и фанаты, а также иностранцы — из Литвы, Латвии, Польши и Украины. Его историю рассказало норвежское телевидение, с журналистом которого он разговаривал около часа. О суде рассказал популярный американский рок-журнал Loudwire.





Все это «помогает нормально продержаться» — «настроение не сказать, что боевое, но близкое к норме», говорит Новожилов. Каких-то необычных акций не устраивают, но он на то и не рассчитывал, да «кто был друзьями, те и остались».