Хэнкок (по центру фото) и Коладанджело (справа) знакомы со времен учебы в Оксфорде.Фото: ЕРА





Камеры видеонаблюдения зафиксировали поцелуй в мае, когда в Великобритании распространялся "индийский" штамм коронавируса, пишет Гордон. Хэнкок и Коладанджело поцеловались в помещении офиса министерства здравоохранения на улице Уайтхолл в рабочее время.





Позже министр опубликовал видеообращение в Twitter и признал вину в нарушении социальной дистанции.





"Я понимаю, что многие пошли на жертвы ради соблюдения карантина. Я решил покинуть занимаемый пост. Благодарю людей и очень жалею. Я верю, что страну можно вывести из этой эпидемии, и был бы благодарен моей семье за конфиденциальность в этом личном вопросе", – сказал министр.





В прошении об отставке, которое Хэнкок направил премьер-министру Борису Джонсону, он заявил, что не хотел бы, чтобы его личная жизнь сейчас отвлекала от главной задачи страны – выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.





"Я приношу извинения за то, что нарушил правила, я прошу прощения у моей семьи и близких за то, что подверг их этому испытанию. Кроме того, в такое время я должен быть с моими детьми", – написал глава британского минздрава.





Любовница министра, 43-летняя лоббист Коладанджело замужем за миллионером Оливером Трессом, владельцем сети магазинов одежды Oliver Bonas, у них трое детей. Коладанджело – директор лоббистской фирмы Luther Pendragon, отметил таблоид.





Хэнкок тайно назначил ее в свой отдел в качестве неоплачиваемого советника по шестимесячному контракту в марте прошлого года. Женщина сопровождала Хэнкока на конфиденциальных встречах с государственными служащими.





Британский министр состоит 15 лет в браке с Мартой Хойер Миллар, у этой пары тоже трое детей.





Контекст:





Хэнкок и Коладанджело знакомы со времен совместной учебы в Оксфорде. Коладанджело с сентября 2020 года входит в совет при министерстве здравоохранения, получая за это 15 тыс. фунтов в год, сообщила "Русская служба ВВС". Это почти в три раза меньше средней зарплаты в Лондоне, работать ей приходится от 15 до 20 дней в году.





Представитель теневого кабинета парламента Анна-Лиза Доддс заявила, что в этой истории просматривается "конфликт интересов за деньги налогоплательщиков". Хэнкок назначил Коладанджело на должность, которая оплачивается из бюджета страны.







