Польша не собирается усиливать меры по охране границы с Беларусью













Об этом сообщает корреспондент «Радио Зет» Дарка Возницка. По данным польского СМИ, данное количество не является аномальным и не приведет к усилению мер безопасности на польско-белорусской границе, которая и без того под серьезным наблюдением. Происхождение задержанных – главным образом Чечня (РФ), Ирак, Иран.





В то же время польские власти обеспокоены заявлениями властей Литвы о «1500 иностранных мигрантах», главным образом из Ирака, которые якобы ожидают пересечения белорусско-литовской границы. И тем, что рейсы из Багдада в Минск чартерами большой вместимости стали осуществляться четыре раза в неделю (ранее два).





Заявления о том, что Беларусь не станет сдерживать поток нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС, ранее звучали из Минска в ответ на введение санкционных пакетов, последний из которых был одобрен на этой неделе.