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Эвакуация людей, остановившиеся автобусы и троллейбусы - МЧС о непогоде в Минске

МЧС прокомментировало последствия ливня в Минске.

Эвакуация людей, остановившиеся автобусы и троллейбусы - МЧС о непогоде в Минске
В Минске вчера с 18.00 до 19.00 было зафиксировано интенсивное выпадение осадков в виде дождя (выпало около 30 мм, среднемесячная норма 82 мм) и порывы ветра до 12 м/с. Из-за непогоды были подтоплены разные участки дорог по югу и юго-западной части города, а также ограничено движение 8 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта, - говорится в сообщении ведомства.




Работниками МЧС была оказана помощь в буксировке 20 легковых автомобилей, 5 автобусов из подтопленных территорий, преимущественно во Фрунзенском районе. Также спасатели помогали в очистке люков ливневой канализации от веток и различного мусора, пишет interfax.by.

Из легкового и общественного транспорта, также подвальных помещений и подтопленных территорий был эвакуирован 91 человек, из них 19 детей. На ул. Люцинской людей эвакуировали при помощи лодки МЧС.

Фото Onliner.by

Onliner.by 

Для выполнения превентивных мер были задействованы 98 единиц техники ГПО "Горремавтодор".



Для уменьшения возможного ущерба, а также для мониторинга складывающейся ситуации в места возможных подтоплений были направлены работники МЧС, специальная техника ГПО "Горремавтодор", экипажи ГАИ. Пострадавших нет.

Фото: МЧС, видео: tyngys15_3
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