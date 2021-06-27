+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Печальная история о поездке на заработки в Россию

В Подмосковье врачи спасли жизнь бездомной из Беларуси, помогли ей оформить паспорт и оплатили билет на родину, сообщает ТК Mash.

Ольга Скворцова приехала на заработки в Россию в 2017 году. Но поваром так и не стала — оказалась на улице без документов. А потом грянули холода, и Ольга отморозила обе ноги. Первое время мытищинские бомжи пытались помочь ей сами, но ничего не вышло. Женщина попала в хирургическое отделение Щёлковской больницы с тяжёлой гангреной.

Там ей ампутировали конечности и ухаживали за ней. Своих не бросаем — решили доктора, сделали Ольге временный паспорт в белорусском посольстве, подарили кресло-каталку, телефон и билет домой. Отправляют Ольгу тоже не в пустоту: в Беларуси её встретит социальная служба.
Поделиться
Последние известия
20:29
Array ( [0] => 7 )
Как тонул Минск




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]