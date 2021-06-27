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В Минске мужчина на автомобиле штурмовал посольство России

В Минске мужчина на автомобиле на полном ходу въехал в ворота посольства России.

В Минске мужчина на автомобиле штурмовал посольство России
Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

"Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - отметили в УГАИ.

На месте ДТП работала, в том числе, саперно-пиротехническая группа.

По нынешним временам, если происшествие объявят терактом, не удивляйтесь. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 35-летний мужчина на автомобиле «Форд» на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.

Отмечается, что он находился в состоянии наркотического опьянения. pic.twitter.com/Datvuzlata

— TUT.BY (@tutby) June 26, 2021
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