В Минске мужчина на автомобиле штурмовал посольство России

Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





35-летний мужчина на автомобиле Ford на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.





"Там он был задержан. По предварительной информации, нарушитель во время происшествия находился в состоянии наркотического опьянения", - отметили в УГАИ.





На месте ДТП работала, в том числе, саперно-пиротехническая группа.

По нынешним временам, если происшествие объявят терактом, не удивляйтесь.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 35-летний мужчина на автомобиле «Форд» на полном ходу въехал в ворота посольства, выбежал из машины и перелез через забор на территорию представительства.



Отмечается, что он находился в состоянии наркотического опьянения. pic.twitter.com/Datvuzlata