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Оршанцам забыли сообщить, что празднования Дня города отменены

Об этом пишет местный сайт Orsha.eu.

Место намеченных празднований выглядело вот так.

Традиционный День города в этом году должен был пройти довольно скромно по культурным мероприятиям, но торговые ряды с едой, сувенирами, алкоголем и без того довольно приятный отдых для некоторых.

На самом деле слухи о том, что мероприятия ко Дню города отменят появились несколько дней назад. Но официального сообщения об этом так и не появилось. Более того, 25-го на сайте исполкома появилось поздравление с освобождением города от фашистов (в Беларуси во времена Лукашенко почти все дни города были перенесены на даты освобождения их с дат первого упоминания), но так и не появилось объявления, что и концертная программа, и торговые ряды, и вечерняя дискотека. Возможно кто-то из чиновников еще ожидал, что погода изменится и хоть часть уличных мероприятий удастся провести. Но чуда не произошло - жара не уменьшилась и празднования не cлучилось. Но людям-то можно было об этом сказать.
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