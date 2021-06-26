Вариантов нет: грозы, ливни, ветер ожидаются в Беларуси 27 июня
В ночные и утренние часы 27 июня на большей части территории Беларуси, включая столицу, ожидаются грозы, сообщает сайт Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%). В ночные и утренние часы гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Днем возможна гроза. Температура воздуха +22..+24°C. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
17:44 26/06/2021
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