Google в борьбе против фейковых новостей внедрит новую функцию
Компания Google решила постепенно начать внедрять функцию предупреждения о «ненадежных результатах поиска».
По мнению сотрудников корпорации, такое решение поможет избежать распространения сомнительных новостей. Ссылки удаляться не будут из поисковой выдачи, чтобы пользователь сам сделал выводы, пишет Белновости.
Соответствующая новость появилась в СМИ и интернет-источниках.
Как сообщили журналистам представители компании, решение внедрить новую опцию в Google приняли из-за большого количества непроверенной информации в Сети, а также склонности большого количества юзеров доверять любой информации.
17:33 26/06/2021
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