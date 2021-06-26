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"Все там будем, но нужно идти красиво". В Киеве проходит выставка похоронной культуры

Целью тематической выставки является развитие похоронной культуры в Украине и улучшения сервиса ритуальных услуг.

Фото: кадр из видео

В Киеве 25 и 26 июня проходит выставка современной похоронной культуры. Об этом сообщает Киев.Media.

На выставке демонстрируют тренды в одежде для мертвецов и в отделке гробов. Также посетителям рассказывают о прическах и макияже для покойников.

Выставка проходит под девизом "Все там будем, но нужно идти красиво".
Одежду для покойников демонстрируют модели, которых возят в гробах. Модели говорят, что этот показ - это возможность побывать на своих похоронах.
korrespondent.net
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