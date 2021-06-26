Британский эсминец в Черном море: в Грузии военных HMS Defender встретили танцами
Соединенное Королевство продолжает работать с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в Черноморском регионе, объяснили заход корабля в порт Батуми.
Один из самых мощных военных эсминцев Великобритании HMS Defender 25 июня прибыл в порт грузинского Батуми, сообщает британское посольство.
«Мы рады принять в Батуми один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает работать с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в Черноморском регионе», — сказано в заявлении, которое опубликовано на официальной странице в Facebook.
facebook.com/ukingeorgia/
На опубликованных СМИ кадрах видно, как около десятка артистов исполняют грузинские национальные танцы под музыкальный аккомпанемент. Экипаж аплодирует им с борта военного судна.
Напомним на этой неделе, Британия направила своей эсминец пройти в водах у Крыма, которые Россия считает своими после аннексии, чтобы выразить солидарность с Украиной и напомнить о международном праве.
16:35 26/06/2021
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