Covid-19: в Беларуси за сутки заболели 778 человек
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 414 тыс. 730 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 407 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.
Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 414 тыс. 730 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 407 тыс. 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз.
Умерли за весь период - 3 тыс. 103 (+10) пациента.
Как сообщает Минздрав, Более 837,1 тыс. человек получили первую дозу вакцины против Covid-19, из них более 551,7 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.
16:15 26/06/2021
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