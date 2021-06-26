+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Белорусской церкви прокомментировали идею об автокефалии

Идею автокефалии в Белорусской православной церкви не поддерживают, считают ее разрушительной для общества, и уверены, что она не принесет "никаких положительных плодов", заявил РИА Новости в пятницу председатель синодального информационного отдела БПЦ Игорь Васько.

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию БПЦ. По словам президента, уже наблюдаются конкретные действия в этом направлении. В частности, как указал Лукашенко, "письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху". Лукашенко отметил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой "осуществлять между государством, руководством страны и владыкой контакт", чтобы в Минске "не проспали этот момент".

"У нас, в Белорусской православной церкви Московского патриархата, эта идея не принимается. Ни на уровне простых верующих, ни на уровне церковнослужителей, потому что мы однозначно считаем, что идея автокефалии разрушительна и для общества, и для церкви, то есть она не принесет никаких положительных плодов. Это ни с церковной точки зрения, ни с социальной, ни с политической не нужно", - заявил Васько.

В качестве примера он привел Украину, где идея автокефалии сначала "поддерживалась на уровне каких-то политических партий, потом стала поддерживаться на уровне главы государства", однако кроме разделения в украинском обществе ничего не принесла.

"Церковь должна объединять, это ее функция, одна из самых главных. И она должна объединять не только людей внутри какого-то государства, но… и верующих Беларуси, России, Украины, и вносить этот раскол… У нас и так достаточно моментов, которые не дают нам быть едиными в каких-то вопросах", - заметил собеседник агентства.

Он также сообщил, что ранее видел в интернете документы, в которых допускалась возможность предоставления автокефалии БПЦ. По словам Васько, такую возможность рассматривают "определенные круги", но в целом в белорусском обществе идея непопулярна. Руководитель синодального отдела напомнил, что летом 2020 года, еще до выборов президента, в республике были обнародованы программы, которые предлагала оппозиция. "Там были меры, которые касались социально-экономического, политического блока, и, в том числе, там был блок, который касался религиозных вопросов", - уточнил он.
На вопрос о письмах в Константинополь Васько ответил, что не располагает какой-либо информацией на этот счет. "Мы не можем сказать, что этих писем нет, но информации достоверной у меня нет, кто эти письма написал", - добавил он.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]