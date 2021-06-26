В Белорусской церкви прокомментировали идею об автокефалии

Ранее в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию БПЦ. По словам президента, уже наблюдаются конкретные действия в этом направлении. В частности, как указал Лукашенко, "письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху". Лукашенко отметил, что поручил спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой "осуществлять между государством, руководством страны и владыкой контакт", чтобы в Минске "не проспали этот момент".





"У нас, в Белорусской православной церкви Московского патриархата, эта идея не принимается. Ни на уровне простых верующих, ни на уровне церковнослужителей, потому что мы однозначно считаем, что идея автокефалии разрушительна и для общества, и для церкви, то есть она не принесет никаких положительных плодов. Это ни с церковной точки зрения, ни с социальной, ни с политической не нужно", - заявил Васько.





В качестве примера он привел Украину, где идея автокефалии сначала "поддерживалась на уровне каких-то политических партий, потом стала поддерживаться на уровне главы государства", однако кроме разделения в украинском обществе ничего не принесла.





"Церковь должна объединять, это ее функция, одна из самых главных. И она должна объединять не только людей внутри какого-то государства, но… и верующих Беларуси, России, Украины, и вносить этот раскол… У нас и так достаточно моментов, которые не дают нам быть едиными в каких-то вопросах", - заметил собеседник агентства.





Он также сообщил, что ранее видел в интернете документы, в которых допускалась возможность предоставления автокефалии БПЦ. По словам Васько, такую возможность рассматривают "определенные круги", но в целом в белорусском обществе идея непопулярна. Руководитель синодального отдела напомнил, что летом 2020 года, еще до выборов президента, в республике были обнародованы программы, которые предлагала оппозиция. "Там были меры, которые касались социально-экономического, политического блока, и, в том числе, там был блок, который касался религиозных вопросов", - уточнил он.

На вопрос о письмах в Константинополь Васько ответил, что не располагает какой-либо информацией на этот счет. "Мы не можем сказать, что этих писем нет, но информации достоверной у меня нет, кто эти письма написал", - добавил он.



