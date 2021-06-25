+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Уроженец Беларуси погиб от рук серийных убийц в США

Уроженец Беларуси 58-летний Сергей Захарьев погиб от рук преступников, предположительно совершивших несколько убийств в мае 2021 года на территории трех штатов США. Об этом сообщают американская полиция и крупные массмедиа.

Уроженец Беларуси погиб от рук серийных убийц в США
Сотрудники офиса шерифа округа Честер в Южной Каролине задержали 26-летнего мужчину и 33-летнюю женщину, подозреваемых в нескольких нападениях и убийствах, произошедших в Южной Каролине, Миссури и Теннесси.

По данным правоохранителей на этот момент, Тайлер Терри и его подруга Адриенн Симпсон за время своего кровавого разгула убили пятерых человек, ранили еще троих, а также повредили выстрелами шесть автомобилей.

Коллаж: belmir.by на основе материалов полиции Сент-Луиса, штат Миссури


И мужчина, и женщина были вооружены, однако огонь вел в основном Терри, его спутница чаще сидела за рулем автомобиля, на котором они передвигались. Пара неожиданно нападала на ничего не подозревавших людей и жестоко расправлялась с ними.

Она начала 2 мая в Южной Каролине с убийства в городах Честер и Йорк своих бывших – мужа Симпсон Юджина и экс-партнера Терри Томаса Хардина. Остальные жертвы оказались таковыми фактически лишь потому, что случайно встретились на их пути.

В этот же день у закусочной Терри стрелял в автомобиль Maserati, ранив сидевшего в нем человека, и пытался попасть в другого. Кроме того, пара ограбила дом, при этом пострадали еще двое мужчин.

Далее 15 мая подозреваемые уже в Миссури недалеко от города Сент-Луис расстреляли на дороге Corvette: из около десятка выпущенных пуль три попали в корпус машины, но водитель, к счастью, остался невредим.

Спустя 45 минут нападению подвергся BMW с семейной парой – Стэнли и Барбарой Гудкиными. В результате 71-летняя женщина от раны в голову скончалась, а 74-летнего мужчину спас мобильный телефон, смягчивший удар пули в грудь.

Позднее на парковке у отеля подозреваемые увидели Сергея Захарьева. Предположительно Терри выстрелил в него из автомобиля, затем Симпсон вышла из машины и забрала у мужчины сумку, далее ее подельник также покинул салон и сделал еще несколько выстрелов.

Сообщается, что пара также может быть причастна к преступлению в городе Мемфис в Теннесси. Здесь на дороге 17 мая нашли тело мужчины, случай квалифицирован как убийство.

В этот же день полиция уже в Южной Каролине пыталась остановить машину, в которой ехали подозреваемые. Симпсон требованиям не повиновалась, последовала погоня на высоких скоростях. Терри при этом отстреливался.

В какой-то момент автомобиль потерпел аварию. Симпсон задержали на месте, она начала трудничать с полицией, Терри же удалось скрыться в лесу.

Поиски с привлечением большого числа сотрудников правоохранительных органов, вертолетов и дронов шли неделю. Наконец, 24 мая беглеца обнаружили в зарослях кустарника и арестовали.

Сообщается, что Сергей Захарьев родился в Минске, около 30 лет назад оставил Беларусь и уже долгое время работал анестезиологом в Сент-Луисе – в частности, в больницах Christian Hospital и Alton Memorial Hospital.

Уроженец нашей страны был на передовой борьбы с СOVID-19, помогая пациентам, подключенным к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сказано в некрологе доктора медицины, невероятные качества характера Сергея проявлялись всегда, что бы он ни делал: когда пел, заботился о больных или проводил время с родными и друзьями.

«Он всегда помогал другим – на работе и в личной жизни. За это его многие знали в местном сообществе. Все, кому он был дорог, сохранят о нем добрую память», – говорится в некрологе.
Belmir.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Анатолий Лебедько
Цветы с Окрестина | Любовь сильнее насилия!
Канапацкая Ганна
На отставку Виктора Шеймана
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]