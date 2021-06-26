Торнадо прошелся по Европе: небо Лондона не было видно

Восточную часть Лондона вечером в пятницу накрыл мощный торнадо, который привел к значительным разрушениям. При этом стихия не была длительной, но убытков оставила много. Об этом в субботу, 26 июня, сообщает Sky News.





Лондонские полицейские получили сообщения о том, что торнадо пронесся по нескольким улицам в Баркинге около 19.20 в пятницу вечером. После себя стихия оставила разрушенные заборы и стены, поврежденные автомобили.









Очевидцы сообщили, что в 19:15 внезапно налетел сильный ветер. Ураган валил столбы забора, собирал мусор и обломки и раскачивал их «по кругу, как торнадо».





«Мусор и полиэтиленовые пакеты кружились, как торнадо. Это было страшно, так как они могут поднимать тяжелые предметы», «Я был в шоке — думал, дом обвалится», — описывают происходящее жители района в соцсетях.





Самое интересное, что все закончилось за «несколько минут», но этого хватило, чтоб повредить шесть или семь улиц. Выйдя из дома люди увидели дома с поврежденными крышами и разбитыми окнами, а также ряды поврежденных автомобилей.





Через несколько минут на место происшествия прибыли службы экстренной помощи. Сообщений о травмах не поступало.





Все произошло настолько быстро, что в полиции не могут подтвердить, был ли это торнадо или другое природное явление.





«Около 19.20 вызвали полицию, чтобы сообщить о повреждениях крыш, электрооборудования, уличной мебели и транспортных средств на Халс-авеню и некоторых прилегающих дорогах в районе Баркинга. Это связанный с погодой инцидент, во время которого произошел удар молнии. Мы видели сообщения о торнадо, но не можем подтвердить это», — говорится в сообщении полиции.





Копы также добавили, что сообщений о каких-либо жертвах нет.





Напомним, накануне во Львове среди дня потемнело от мощной бури. В городе посреди дня буквально наступила ночь. Поднялся сильный ветер, улицы залил сильный дождь.



