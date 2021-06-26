26 июня прогнозируются неблагоприятные погодные явления: грозы, шквалистый ветер и сильные ливни.









Днем +30…+34°С, в отдельных районах столбик термометра покажет +35…+36°С.





В Минске 26 июня ожидается гроза, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, воздух прогреется до +26…+28℃, ветер северо-западного направления 4-9 м/с, порывами до 15-20 м/с.

27 июня (воскресенье) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.