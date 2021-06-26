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Неужели? В Минске сегодня, 26 июня, снова ожидаются гроза и шквалистый ветер

Объявлен оранжевый уровень

26 июня прогнозируются неблагоприятные погодные явления: грозы, шквалистый ветер и сильные ливни.


Днем +30…+34°С, в отдельных районах столбик термометра покажет +35…+36°С.

В Минске 26 июня ожидается гроза, местами по городу шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, воздух прогреется до +26…+28℃, ветер северо-западного направления 4-9 м/с, порывами до 15-20 м/с.
27 июня (воскресенье) в Минске ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
belgidromet.by
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