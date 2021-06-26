



Все произошло 24 апреля. В тот день нетрезвая компания, как говорится на сайте Генпрокуратуры, преступила букву закона, осквернив историко-культурную ценность национального значения. Парень распивал спиртные напитки и, видимо, чтобы покрасоваться перед дамами, танцевал на одном из элементов памятника. Молодые люди «весело» проводили вечер: бегали по площадке вокруг монумента, разбрасывая турникеты, кричали, не забывая зафиксировать времяпрепровождение на камеру. В какой-то момент мужчина и одна из девушек направились к ритуальной площадке с Вечным огнем и обелиском на площади Победы, где с криками и грубой нецензурной бранью намеревались справить естественные потребности.

Уголовное дело находилось в производстве Партизанского районного отдела Следственного комитета. Избранную к молодым людям меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.

Фото: belta.by



