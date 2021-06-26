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Названа цена на сертификаты о вакцинации на чёрном рынке - пока в России

Стоимость фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса на чёрном рынке достигает 30 тысяч рублей.

 Причина в том, что Москва обязала с 28 июня показывать специальные QR-коды на входе в рестораны и при посещении массовых мероприятий. Как рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центра стратегических разработок Елена Хейфец, сейчас фальшивые сертификаты продают на самых разных площадках.

В основном сертификаты продаются через интернет-сайты, даркнеты, социальные сети и мессенджеры: Facebook, Instagram, TikTok, What'sApp и Telegram, — отметила она.
За рубежом подобный документ стали продавать даже на Amazon и eBay. По словам эксперта, мошенники предлагают и «расширенный» вариант сертификата — якобы с внесением данных в реестр вакцинированных от COVID-19.


Хейфец выразила опасение, что это повлияет на эффективность мер, которые принимают власти, чтобы сдержать распространение коронавируса.
Ранее теледоктор Александр Мясников признался, что считает абсолютно бесполезными ограничения, введённые правительством из-за коронавируса. По его словам, заражённые COVID-19 люди, которые прилетают из-за рубежа, занимают лишь 0,1% в общей статистике.
news.ru
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